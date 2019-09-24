مرابط شكا حال طفله لـ أمير عسير فأمر بموظف لخدمته وزملائه
في موقف إنساني واستشعارًا للمسؤولية

مرابط شكا حال طفله لـ أمير عسير فأمر بموظف لخدمته وزملائه

2019/09/24
الساعة 3:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- فهد القحطاني- أبها

شكا أحد أفراد القوات المسلحة من قرى بللسمر لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز في شهر محرم ١٤٤١هـ من عدم وجود أحد للاهتمام بابنه الصغير بإيصاله اليومي من قريته للمدرسة، وهو مشغول بواجبه الوطني على الحد الجنوبي.

وفي موقف إنساني اختار الأمير تركي، أحد الأشخاص المشهود لهم بالأمانة، وفرّغه في الحال للعمل بمركز بللسمر، ليكون في خدمة أسرة  الجندي، والعناية بأسر الأبطال في تلك القرى، الذين يقاتلون دفاعًا عن الوطن الغالي مستشعرًا قول الرسول صلى الله عليه وسلم “من جهّز غازيًا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيًا في أهله بخير فقد غزا”.


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