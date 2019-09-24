مراسل بريطاني : 3-7 جرائم قتل في تركيا يوميًا وأغلب الضحايا سياح

المواطن - متابعة

بعد خمس سنوات قضاها المراسل البريطاني مارك لوين في تركيا، كتب مقالًا أكد فيه أن تركيا تشهد أقصى درجات العنف في تاريخها الحديث .

ونشر حساب SMM بالعربي على تويتر سلسلة تغريدات تضمنت أبرز المشاهد التي وثقها المراسل البريطاني حيث تحدث لوين عن العشرات من الهجمات الإرهابية وأزمة المهاجرين وانقلاب دموي فاشل وعمليات تنكيل واضطهاد تلي محاولة الانقلاب الفاشل.

وقال لوين إن هناك صعوبة في مقابلة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا فبعضهم تعرض للسجن والبعض الآخر تعرض للمطاردة بتهم زائفة، مشيرًا إلى أن أردوغان كشف وجهه الحقيقي تجاه اللاجئين السوريين لاسيما بعد أن فشل في مساومة الدول الأوروبية وقام بترحيل اللاجئين قسريًا من تركيا واستخدام العنف معهم هو تصرف غير إنساني.

وأكد المراسل البريطاني على وجود علاقة بين الجيش التركي وداعش لافتًا إلى أن هناك العديد من عناصر داعش يتلقون تدريبات على يد الجيش التركي وبعد ذلك يتم تسهيل عملية دخولهم لسوريا.

واستطاع لوين الحصول على أرقام ومعلومات تم تسريبها من مركز الشرطة بعدما قام برشوة أحد رجال الأمن وأفصح عن عدد الجرائم التي تصل 3-7 جرائم قتل في تركيا يوميًا وتتجاوز 1,090 جريمة قتل سنويًا أغلبها يقع ضحيتها السياح.