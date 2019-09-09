مران #الهلال .. تكتيك ومناورة

المواطن - مروة نبيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الاثنين، مرانًا اعتياديًّا استعدادًا لمباراة الفيحاء المقبلة، بحضور رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل.

وبدأ الجهاز الفني الحصة التدريبية بتمارين لياقية وتكنيكية، وقسم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو كافة لاعبي الهلال إلى مجموعتين، أدت كل مجموعة تدريبات تكتيكية ومناورة فنية.

وواصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبدالله عطيف برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط.