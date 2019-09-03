مراهق يفقد السمع والبصر بعد تناول البطاطس ونقانق لحم الخنزير

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فقد مراهق بريطاني بصره وسمعه بسبب الإفراط بتناول رقائق البطاطس والنقانق والأطعمة المصنعة بشكل عام.

وأدركت عائلة الشاب، من مدينة بريستول، وجود شيء غير مطمئن للغاية عندما بدأ يفقد سمعه وهو في الرابعة عشرة من عمره، وتدهورت قدرة الشاب على النظر أيضًا بالوقت نفسه، وسرعان ما فقد بصره الأمر الذي دمر له حياته العملية والاجتماعية، كما تقول والدته، وقالت الأم، إن ابنها بدأ في تناول وجباته عندما كان في السابعة من عمره، وكان يأكل فقط رقائق البطاطس المقلية والنقانق ولحم الخنزير المطبوخ والخبز الأبيض.

وأضافت: اكتشفنا أنه يأكل أطعمة مصنعة عندما كان يعود من المدرسة ونجد الطعام الذي أرسلناه معه لم يُمس.

وتابعت: كنت أصنع له شطائر شهية وأضع في حقيبته بعض التفاح وأنواع فاكهة أخرى. وأصبح أساتذته قلقين أيضًا عندما رفض مرارًا تذوقها، وقالت والدته: إن شقيقه وشقيقته لم يتوقفا عن الأكل، وإنهما يحبان كل أنواع الطعام تقريبًا، على عكسه.

وأشارت إلى أنه كان دائمًا نحيلًا لذلك لم يكن لديها أي مخاوف تتعلق بزيادة وزنه بسبب الأطعمة غير الصحية التي يتناولها.

ويعاني المراهق، البالغ الآن من العمر 19 عامًا، من اضطراب في الأكل يُعرف باسم إي أر إف آي دي، وأولئك الذين يعانون من هذه الحالة غالبًا ما يتجنبون الطعام ذا النسيج أو الرائحة أو المذاق أو المظهر المعين، أو يأكلونه فقط في درجة حرارة معينة.