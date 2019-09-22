مرشحان لخلافة سييرا في #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أصبحت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تُفكر بشكل جاد في التعاقد مع مدرب بديل للتشيلي خوسيه لويس سييرا لإدارة الفريق الأول لكرة القدم بعد العثرات الأخيرة للعميد.

وقالت تقارير إخبارية إن نادي الاتحاد يُفاضل بين مدربين وهما محمد أمين أو محمد العبدلي لخلافة سييرا الذي يقترب من الرحيل.

وأبدى التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لـ نادي الاتحاد حزنه الشديد وذلك بسبب انتقاد الجماهير الاتحادية له ومطالبتهم بإقالته، عقب الخسارة من الهلال أمس في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان سييرا تحدث بعد مباراة الهلال قائلًا: أنقذت نادي الاتحاد من الهبوط في الموسم الماضي، والآن يُطالبون بإقالتي، حقيقة أشعر بالصدمة.

وأضاف سييرا: أنا لا أستحق تلك المعاملة من جماهير نادي الاتحاد، أنا محبط بسبب معاملتهم لي، وأخيرًا قرار إقالتي بيد الإدارة.

بالطبع تصريحات سييرا ستُغضب فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد خاصة أن الجمهور لم يتحمل الخسارة أمام الهلال وكان يُمني النفس بالثأر من الزعيم بعد إقصائه لـ نادي الاتحاد من ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي.

وبعد نهاية مباراة الهلال بالأمس، انفجرت جماهير نادي الاتحاد من الغضب الشديد وطالبوا إدارة أنمار الحائلي عبر تويتر بإقالة سييرا وطرده من النادي بسبب إصراره على بعض اللاعبين الذين لا يقدمون أي شيء للعميد في المباريات الأخيرة.