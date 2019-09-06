مروان دا كوستا يبدأ برنامجه اللياقي

المواطن - مروة نبيل

بدأ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي الدولي مروان دا كوستا، برنامجه اللياقي بعد تحسن إصابته.

وكان المدافع المغربي مروان دا كوستا قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجي في فرنسا لمدة أسبوعين.

ومن المتوقع أن يعود المدافع المغربي مروان دا كوستا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال مباراة ضمك المقبلة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، علمًا بأنه خاض مباراة واحدة، وتأجلت مواجهته ضد التعاون لمشاركته في البطولة العربية.