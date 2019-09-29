مرور جدة يغلق طريق الحرمين بعد حريق محطة قطار جدة

المواطن - جدة

أغلق مرور جدة طريق الحرمين بسبب مباشرة حريق محطة قطار الحرمين السريع في جدة.

ودعا المرور قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة ومنها، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، طريق فلسطين، طريق الملك عبدالله، طريق الجامعة وطريق الملك عبدالعزيز ( شمال – جنوب ).

وأهاب المرور السعودي بالجميع الابتعاد عن موقع الحريق لعدم إعاقة عملية الإطفاء.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة مرور مدينة جدة إغلاق الاتجاه الشمالي لطريق الأندلس نظرًا لأعمال تصريف مياه الأمطار، وتحويل الحركة المرورية عبر الطريق البديل.

يذكر أن صحة جدة كانت قد أعلنت نقل 5 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما يعمل 16 فريقًا طبيًا في موقع الحادث.