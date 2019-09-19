مرور حائل يوضح الطرق المؤدية لمواقع الاحتفالات باليوم الوطني

المواطن - حائل

نشرت إدارة مرور منطقة حائل، اليوم الخميس، توضيحًا بشأن الطرق المؤدية لمواقع الاحتفالات باليوم الوطني ۸۹.

وقالت إدارة مرور حائل، في بيان لها، إن هذه الطرق هي كالتالي: