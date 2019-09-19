مرور حائل يوضح الطرق المؤدية لمواقع الاحتفالات باليوم الوطني

مرور حائل يوضح الطرق المؤدية لمواقع الاحتفالات باليوم الوطني

2019/09/19
الساعة 9:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - حائل

نشرت إدارة مرور منطقة حائل، اليوم الخميس، توضيحًا بشأن الطرق المؤدية لمواقع الاحتفالات باليوم الوطني ۸۹.

وقالت إدارة مرور حائل، في بيان لها، إن هذه الطرق هي كالتالي:

  • فعاليات منتزه السلام طريق الملك فهد بن عبدالعزيز الدائري الغربي حائل.
  • منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدائري الشمالي حائل.
  • منتجع السمراء امتداد طريق الديعجان حائل.
  • منتزه القصور امتداد طريق الملك عبدالعزيز شمالًا ومنتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات طريق جبة وصوًلا بدوار مشار والاتجاه غربًا على طريق مشار حائل.
  • ملعب نادي الطائي طريق مشار باتجاه الغرب.

 


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