مرور حائل يوضح الطرق المؤدية لمواقع الاحتفالات باليوم الوطني

المواطن - حائل
نشرت إدارة مرور منطقة حائل، اليوم الخميس، توضيحًا بشأن الطرق المؤدية لمواقع الاحتفالات باليوم الوطني ۸۹.
وقالت إدارة مرور حائل، في بيان لها، إن هذه الطرق هي كالتالي:
- فعاليات منتزه السلام طريق الملك فهد بن عبدالعزيز الدائري الغربي حائل.
- منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدائري الشمالي حائل.
- منتجع السمراء امتداد طريق الديعجان حائل.
- منتزه القصور امتداد طريق الملك عبدالعزيز شمالًا ومنتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات طريق جبة وصوًلا بدوار مشار والاتجاه غربًا على طريق مشار حائل.
- ملعب نادي الطائي طريق مشار باتجاه الغرب.