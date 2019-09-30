مزايا للمتقاعدين في مجال تمويل السيارات والأجهزة الإلكترونية والمنزلية

مزايا للمتقاعدين في مجال تمويل السيارات والأجهزة الإلكترونية والمنزلية

2019/09/30
الساعة 12:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أبرمت المؤسسة العامة للتقاعد اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية لتقديم مزايا للمتقاعدين في مجال تمويل السيارات والأجهزة المنزلية، بحضور معالي محافظ المؤسسة الأستاذ محمد بن طلال النحاس.
وتنص الاتفاقية التي أبرمت مع شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل على تقديم مزايا في مجال تمويل السيارات التأجيري والمرابحة تتضمن كلفة أجل خاصة بمتقاعدي المؤسسة, وإعفاء من الرسوم الإدارية، وكذلك تمويل الأجهزة الإالكترونية والمنزلية بتكلفة تساوي القيمة النقدية، وعدم المطالبة بكفيل غارم والإعفاء من الأقساط غير المستحقة حال الوفاة.
ووقع الاتفاقية من جانب “التقاعد” مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، والمدير العام التنفيذي الأول, العضو المنتدب بالشركة جمال القحطاني.
وأوضح الجهني أن هذه المذكرة تأتي ضمن جهود المؤسسة للتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين وأسرهم التي تأتي تحقيقاً لاستراتيجية المؤسسة 2022 .


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