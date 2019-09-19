مسؤول أمريكي عرض أدلة: هجوم أرامكو جاء بموافقة خامنئي
الأقمار الصناعية عرضت الحرس الثوري يقوم باستعدادات

مسؤول أمريكي عرض أدلة: هجوم أرامكو جاء بموافقة خامنئي

2019/09/19
الساعة 11:20 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - منة الله أشرف - ترجمة

قال مسؤول أمريكي، إن الهجوم الأخير على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو، جاء بموافقة المرشد الإيراني علي خامنئي، ولكن بشرط واحد.

شرط خامئني للهجوم

بحسب شبكة “سي بي إس نيوز”، فإن المصدر الأمريكي، الذي رفض ذكر اسمه، قال إن شرط خامنئي كان “أن يتم تنفيذ الهجوم بطريقة تمكن من نفي تورط إيران”.

أدلة مادية دامغة على تورط إيران

وعرضت المملكة، أمس الأربعاء، حطام صواريخ كروز إيرانية، وطائرات دون طيار، ويمكن إجراء هندسة عكسية للوحة الدوائر؛ لتحديد المسار الدقيق للمكان الذي انطلقت منه الأسلحة.

وفي السياق ذاته، قال مسؤولون أمريكيون، إن الدليل الدامغ، يكمن في صور الأقمار الصناعية، والتي تُظهر الحرس الثوري الإيراني، يقوم باستعدادات للهجوم، في جنوب غرب إيران، ولم تكن صور الأقمار الصناعية ذات فائدة في وقت الهجوم؛ لأن أهميتها لم تتحقق إلا بعد وقوع الحادث.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وصف الهجوم الإيراني على المنشآت النفطية بأنه “عمل من أعمال الحرب”.


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