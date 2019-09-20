مسؤول في أرامكو : واثقون من استئناف الإنتاج كاملًا نهاية سبتمبر

مسؤول في أرامكو : واثقون من استئناف الإنتاج كاملًا نهاية سبتمبر

2019/09/20
الساعة 11:27 مساءً
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المواطن - الرياض

أكد مسؤول تنفيذي بأرامكو السعودية، اليوم الجمعة، أن الشركة واثقة من استئناف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية سبتمبر من خريص، إحدى منشأتي نفط استهدفهما هجوم إرهابي قبل نحو أسبوع.

وقال فهد عبدالكريم، المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى أرامكو للصحافيين خلال جولة نظمتها الشركة الحكومية: إن أرامكو تجلب معدات من الولايات المتحدة وأوروبا لإصلاح المنشآت المتضررة.

وأضاف بحسب وكالة رويترز: في الوقت الذي كان فريق من أرامكو يتعامل مع الحرائق الأولية توالت المزيد من الضربات وجرى إجلاء 110 موظفين فورًا، موضحًا أن الهجوم على منشأة نفط الخريص استهدف 4 مواقع لمحطات إنتاج الخام”.

وقال عبدالكريم: إن الأعمال جارية على مدار 24 ساعة لسبعة أيام في الأسبوع.

وقالت مصادر بالقطاع: إن أرامكو حجزت ما لا يقل عن 120 ألف طن من النفتا للتحميل في سبتمبر من أوروبا، مع سعيها لسد فجوة في الإمدادات عقب هجوم على منشأتي نفط تابعتين لها يوم السبت.


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