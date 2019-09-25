مسابقة الفلكلور الشعبي .. بداية صناعة ثقافية وفنية

المواطن- الرياض

تترجم مسابقة الفلكلور الشعبي التي أعلنت عنها وزارة الثقافة اليوم اهتمام المملكة، بتراثها واعتزازها بهويتها وتاريخها العريق، وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 التي أكدت في محاورها الرئيسية على العمق الحضاري للمملكة وضرورة الاعتزاز بالهوية الوطنية.

التنوع الثقافي الكبير

وتزخر المملكة بقدر كبير من الفلكلور الشعبي الذي يعكس التنوع الثقافي الكبير للمملكة بمختلف مناطقها، كما تمتلك المملكة ثراءً حضاريًا يتمثل في الرقصات الشعبية والمرويات الشفهية، والتي تعبر في مجموعها عن عمق ثقافي وطني يستحق الاهتمام به وإبرازه.

تلبية لحاجة السائح والمواطن

كما أن الأجيال الجديدة لديها شغف لمعرفة عمقها الحضاري المتمثل في الآداب الشعبية والفلكلور، وهذا ما تتطلع وزارة الثقافة للمساهمة به من خلال مسابقة الفلكلور الشعبي حيث تهدف المسابقة إلى أن تكون منصة معرفية تثقيفية عن الفلكلور الشعبي وألوانه.

ولا شك فإن الفلكلور الشعبي كان وما يزال أحد الأوجه الثقافية التي يطلبها السائح الأجنبي، وهو مجال مهم لتسويق المملكة سياحيًا وثقافيًا، واهتمام وزارة الثقافة بالفلكلور الشعبي يصبّ في هذا الاتجاه، حيث تسعى مسابقة الفلكلور الشعبي إلى تطوير الفلكلور بالشكل الذي يجعله حاضرًا بتنوعه وثرائه كأحد أهم عناصر السياحة الداخلية.

تأسيس صناعات فنية وثقافية

ومع اتجاه المملكة إلى تنويع مصادر دخلها، وتأسيس صناعات فنية وثقافية، وتمكين المواهب الوطنية، تأتي مسابقة الفلكلور الشعبي لكي تعمل على تحريك صناعة الفلكلور بكل أبعادها وتحفيز الناشطين في هذا المجال للعمل والإنتاج، ليكون مجالًا منتجًا ومؤثرًا في دائرة الاقتصاد الوطني.

قاعدة بيانات التراث

وتهدف وزارة الثقافة من تنظيم المسابقة إلى تكوين قاعدة بيانات شاملة للفلكلور الشعبي السعودي ضمن مشروعها لتوثيق التراث الوطني غير المادي بتجلياته وأنواعه كافة، وذلك انطلاقًا من إيمانها بأهمية المحافظة على الفلكلور الشعبي ودوره في حفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز الهوية الحضارية للمملكة العربية السعودية.

3 مسارات

وتضم المسابقة ثلاثة مسارات محددة هي: الرقص الشعبي، الموسيقى الشعبية، والحكايات والأساطير الشعبية وفي كل مسار يتم اختيار أول 10 فائزين.

ويُطلب من المتسابق المشارك في مسار “الرقص الشعبي” تسجيل رقصة شعبية تشتهر بها منطقة من مناطق المملكة، ولها امتداد زمني وتاريخي، سواء كانت رقصة مشهورة أو غير مشهورة، مع ذكر معلومات عنها ووصف لها. ويكون التسجيل؛ إما تسجيل فيديو للرقصة، أو تسجيل فيديو لمتحدثٍ يصف الرقصة، أو تسجيل صوتي يحتوي على وصف دقيق للرقصة.

الموسيقى الشعبية

وفي مسار “الموسيقى الشعبية” فتكون المشاركات عبارة عن تسجيل لحن موسيقي أو إيقاعي تشتهر به منطقة من مناطق المملكة، وله امتداد زمني وتاريخي، باستخدام آلات موسيقية شعبية أو بدونها، مع ذكر معلومات عن هذا اللحن أو الإيقاع ومناسبات استخداماته “مثل: الحِداء، السامري، المسحوب… الخ”. ويشمل هذا المسار أيضًا تسجيل الأدوات الموسيقية الشعبية “مثل: المزمار، السمسمية، العود… الخ” وعزف ألحان شعبية قديمة مع ذكر معلومات عن الأداة واللحن المستخدم. ويكون التسجيل؛ إما تسجيل فيديو أو صوت للحن أو الإيقاع أو العزف، أو تسجيل فيديو لمتحدثٍ يصفها.

الحكايات والأساطير

أما في مسار “الحكايات والأساطير الشعبية” فتكون المشاركات عبارة عن تسجيل للمرويات الشفهية الشعبية التي تأتي في قالب سردي واضح المعالم، ولها امتداد تاريخي وجغرافي في منطقة من مناطق المملكة، سواء كان لها جذور واقعية أو أسطورية. ويكون التسجيل بالفيديو أو بمقطع صوتي يذكر المتحدث فيه سردًا كاملًا للحكاية أو الأسطورة الشعبية مع ذكر معلومات عن مناسبتها، إن وجدت، وامتدادها الجغرافي وتاريخها.