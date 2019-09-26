مسافرة تفتح باب الطوارئ في الطائرة.. السبب غير متوقع

المواطن - متابعة

أقدمت إحدى المسافرات على طائرة صينية على فتح باب الطوارئ قبل الإقلاع بحجة أن المقصورة كانت “خانقة للغاية”.

وقالت المسافرة إنها تريد هواء نقيًا، بينما كانت الطائرة تستعدّ للإقلاع على مدرج المطار، بحسب تقرير لصحيفة “الصن” البريطانية.

والراكبة التي لم يُكشف اسمها كانت تسافر في طائرة تابعة لخطوط “شيامن” الجوية على الرحلة رقم 8215 يوم 23 سبتمبر، من مطار ووهان تيانخه الدولي في عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين.

ووفقًا لطاقم الطائرة، وقع الحادث بعدما كانوا ينتهون من عملية إصعاد جميع الركاب إلى الطائرة. وقد حذر العاملون كالعادة الراكبة والآخرين من أن يلمسوا ذراع باب الطوارئ. ومع ذلك، يعتقد أن المرأة شعرت بأن المقصورة كانت خانقة للغاية وفتحت مخرج الطوارئ للحصول على بعض “الهواء النقي”.

وانتشر الفيديو الذي يوثق الحادثة بكثافة، وتمت مشاهدته أكثر من 18 مليون مرة.

وأجبر طاقم الرحلة المسافرين الآخرين المتجهين إلى مدينة لانتشو، عاصمة مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين، على الانتظار في الطائرة إلى أن وصلت شرطة المطار وألقت القبض على المرأة بعد فعلتها هذه.

وأخبر موظفو شركة “شيامن” وسائل الإعلام المحلية أن الحادث تسبب في تأخير إقلاع الطائرة لمدة ساعة ريثما أُغلق باب الطوارئ. وأجرى الطاقم جولة ثانية من عمليات التفتيش على السلامة بين الركاب.