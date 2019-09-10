مسام ينتزع 2,956 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

مسام ينتزع 2,956 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

2019/09/10
الساعة 5:40 مساءً
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المواطن - واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2019م، من انتزاع 2,956 لغمًا منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و 350 لغمًا مضادة للدبابات و 2,544 ذخيرة غير متفجرة، و53 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 87,781 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.


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