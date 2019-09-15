مستشارة البيت الأبيض: مستعدون للتحرك في حالة أي هجوم إيراني على المملكة 

المواطن - الرياض

أكدت مستشارة البيت الأبيض، كيليان كونواي، يوم أمس الأحد، أن وزارة الطاقة الأمريكية مستعدة للسحب من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك في حالة أي هجوم إيراني على المملكة.

ولم تستبعد كونواي في حوارها إلى برنامج “فوكس نيوز صنداي”، إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها قالت: إن هجمات أرامكو “لم تساعد” في هذا الصدد، بحسب العربية.

وقالت كونواي: “أنتم لا تساعدون قضيتكم جيدًا” بمهاجمة المملكة والمناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية التي تؤثر على أسواق الطاقة العالمية”.

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية أعلنت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة “مستعدة للاستعانة بموارد من احتياطيات النفط الإستراتيجية الخاصة بها إذا لزم الأمر لتعويض أي اضطرابات في أسواق النفط”، وذلك في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة على معملي نفط تابعتين لشركة أرامكو.