مستوى حمد الله يُجبر مدرب المغرب على ضمه

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرزاق حمد الله، سيعود إلى قائمة منتخب المغرب في المعسكر المقبل.

وأشارت صحيفة “هسبريس”، إلى أن المدير الفني لمنتخب المغرب الأول، البونسي وحيد خاليلوزيتش، قرر استدعاء حمد الله لمواجهتي ليبيا والجابون الوديتين، شهر أكتوبر المقبل، استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وأضافت الصحيفة المغربية، أن أسود الأطلس يُعانون على المستوى الهجومي؛ ما دفع خاليلوزيتش لاستدعاء عبدالرزاق حمد الله الذي يُقدم مستوى مميزًا مع نادي النصر خلال الفترة الماضية.

ويغيب عبدالرزاق حمد الله عن منتخب المغرب الأول لكرة القدم، منذ مغادرته معسكر أسود الأطلس بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أُقيمت في مصر.