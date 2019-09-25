مسعى عزل دونالد ترامب يهبط بالأسهم وهذا سبب الأزمة!

المواطن - متابعة

هبطت الأسهم الأمريكية في تعاملات متقلبة أمس الثلاثاء وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي أكبر خسارة ليوم واحد في شهر مع اكتساب مسعى للديمقراطيين لبدء إجراءات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوة دافعة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضاً 141.68 نقطة، أو 0.53%، إلى 26808.31 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 25.18 نقطة، أو 0.84%، ليغلق عند 2966.60 نقطة، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 118.84 نقطة، أو 1.46%، إلى 7993.63 نقطة.

ترامب يرد

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رد على إعلان الكونجرس بدء إجراءات عزله.

وقال الرئيس دونالد ترامب مساء أمس: إنه في حال أطلق خصومه الديمقراطيون في الكونجرس إجراءات لعزله، فإن هذا الأمر سينعكس إيجابيًا على فرصه في إعادة انتخابه لولاية ثانية، متابعًا: الجميع يقولون إن هذا الأمر سيكون إيجابيًّا لي في الانتخابات.

كما رفض ترامب الإجراءات التي أطلقها خصومه الديمقراطيون في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، لعزله من منصبه، معتبرًا إياها بأنها حملة مطاردة نتنة، و”أمر سيئ جدًا”.

عزل ترامب

وفي وقت سابق أمس، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الكونجرس سيمضي قدمًا في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب ومحاسبته، مضيفة أنه يجب محاسبة الرئيس وما من أحد فوق القانون.

وأضافت بيلوسي: ترامب اتصل بدولة أجنبية من أجل التدخل في شؤون بلدنا الداخلية، وهذا خرق فاضح للقانون.

سبب مسعى عزل ترامب

وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظًا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وكان ترامب، قد أعلن أنه سمح بنشر فحوى المحادثة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الأوكراني فولويمير زيلينسكي والتي يتهمه خصومه الديمقراطيون بأنّه ارتكب خلالها تجاوزات يمكن إذا ثبتت أن تؤدي لبدء إجراءات في الكونغرس لعزله.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “أنا الآن في الأمم المتحدة حيث أمثّل بلدنا، ولكنّي سمحت بأن يُنشر الأربعاء المحضر الكامل (…) لمحادثتي الهاتفية مع الرئيس الأوكراني”.

وأضاف “سترون أن الأمر يتعلّق باتصال ودي ولائق من كل الجوانب”، مؤكدًا أنه “ما من ضغط، وخلافًا لجو بايدن وابنه، لا مقايضة! كل هذا ليس سوى استمرار لأكبر حملة مطاردة شعواء في التاريخ”.

ونفى ترامب في وقت سابق أن يكون قد ضغط على نظيره الأوكراني لفتح تحقيق بشأن نجل بايدن من خلال مساومته على مساعدة عسكرية أميركية مخصصة لأوكرانيا.

وأقر ترامب قبل ذلك علنًا بأنه ذكر بايدن ونجله هانتر الذي عمل مع مجموعة أوكرانية لإنتاج الغاز اعتبارًا من 2014، في اتصال هاتفي مع زيلينسكي صيف 2019.

وأبلغ عنصر في الاستخبارات الأميركية المسؤول عنه بهذه المحادثة الهاتفية بعدما ارتاب بشأن مضمونها.