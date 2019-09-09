مشاجرة في مدرسة ابتدائية بالرياض تنتهي بمقتل طالب

المواطن - حسن عسيري - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله، صباح اليوم الاثنين 10/ 1/ 1441هـ، في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية غرب مدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض علي الغامدي: إن كاميرات المراقبة في المدرسة وثقت المشاجرة بين الطالبين في الصف السادس الابتدائي، مشيرة إلى أن عددًا من المعلمين حاولوا إسعاف الطالب، كما تم الاتصال بالهلال الأحمر الذي باشر عملية نقله إلى مستشفى الملك خالد الجامعي، لكنه فارق الحياة في الطريق إلى المستشفى.

وأضاف، أنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب؛ فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، حيث وقف مكتب التعليم في غرب الرياض ميدانية على الحادثة، كما شكل مدير عام التعليم في منطقة الرياض لجنة تقصٍّ في ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعربت إدارة التعليم في منطقة الرياض عن أحر تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب، سائلة المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.