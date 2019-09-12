مشاكل حول تجديد كاييخون لعقده مع نابولي

المواطن - محمد سمعه

اعترف مانويل جارسيا وكيل أعمال اللاعب الإسباني خوسيه كاييخون نجم نابولي الإيطالي، أن العرض الأولي من إدارة النادي لموكله لم يُحفزه على الإطلاق لتجديد العقد.

ومن المقرر انتهاء عقد كاييخون مع نابولي بنهاية موسم 2019-2020.

ونقل موقع كالتشيو نابولي 24 تصريحات مانويل جارسيا الذي قال: لسنا متعجلين على تجديد عقد كاييخون مع نابولي، ونابولي لم يتصل بي منذ شهر، والآن سوق الانتقالات تم إغلاقه.

وأضاف جارسيا: العرض الأولي من إدارة نابولي لتجديد عقد كاييخون لم يكن مُريحًا لموكلي.

وسبق لـ خوسيه كاييخون اللعب في صفوف ريال مدريد الإسباني، قبل الانضمام لفريق نابولي.