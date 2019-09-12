مشاهد مروعة من سيول إسبانيا

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شهدت مدينة فالنسيا الإسبانية هطول أمطار شديدة الغزارة وسيول جارفة، حيث بلغت كمية المياه أكثر من 250 ملم تساقطت على المدينة خلال 12 ساعة فقط.

وأظهر مقطع متداول قوة السيل وهو يجرف المركبات والحافلات فيما امتلأت الشوارع بالمياه.