مشاهد مروعة من سيول إسبانيا

مشاهد مروعة من سيول إسبانيا

2019/09/12
الساعة 4:44 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

شهدت مدينة فالنسيا الإسبانية هطول أمطار شديدة الغزارة وسيول جارفة، حيث بلغت كمية المياه أكثر من 250 ملم تساقطت على المدينة خلال 12 ساعة فقط.

وأظهر مقطع متداول قوة السيل وهو يجرف المركبات والحافلات فيما امتلأت الشوارع بالمياه.


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