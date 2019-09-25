مشعل بن سعود ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بـ #النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر، أمس الأربعاء، عن انضمام الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في أصفر العاصمة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر أن انضمام الأمير مشعل بن سعود إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في النصر جاء بعد سداده رسوم العضوية الذهبية، والتي تُقدر بـ100 ألف ريال.

من ناحية أخرى، كشف سعد آل مغني، عضو نادي النصر الذهبي في وقت سابق، الكواليس التي حدثت في الفترة الأخيرة قبل إصدار بيان من نادي النصر برئاسة صفوان السويكت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اتخاذ مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت الإجراءات القانونية اللازمة ضد العضو الذهبي سعد بن مغني.

وأشار بيان نادي النصر إلى أن تحفظه على القرارات القانونية جاء وفق الصلاحيات الممنوحة لها نظامًا وفق الفقرة (1- ب) من المادة التاسعة من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية بحق العضو الذهبي سعد بن ثابت آل مغني.

تحدث سعد آل مغني لـ برنامج في المرمى قائلًا: تفاجأت من بيان إدارة النادي.. حاولت التواصل معهم دون جدوى، بداية المشكلة مع إدارة النادي عندما تطرقوا في الاجتماعات ضد سعود آل سويلم.

وأضاف آل مغني: عبدالرحمن الحلافي اتهم سعود آل سويلم باتهامات خطيرة أمام أعضاء الشرف وبعض الإعلاميين، تحدثت مع عبدالرحمن الحلافي بشكل شخصي ونصحته بعدم التعرض لسعود آل سويلم.. ومن هنا بدأ الخلاف مع الإدارة الحالية.

وتابع آل مغني: قلت للحلافي سعود آل سويلم سلم النادي بوضع ممتاز ولاعبين مميزين وجهاز فني على مستوى عالٍ لا يحق لك التعرض له، وسلمت مجلس جمهور النصر 10 هدايا أجهزة آيفون من خلال اجتماعي مع الجمهور في مقر النادي وغادرت، وفي اليوم التالي كلمني السويكت وقال أنا زعلان منك لأنك قدمت هدايا أكثر مني لأنه قدم ٣ أجهزة هواوي.

وواصل سعد آل مغني حديثه قائلًا: “قلت للسويكت.. أنا أعلنت عن تقديم سيارة سأجعلها سيارتين واحدة أقدمها باسمك في المباراة.. رد علي وقال: أنت تدخلت.. حينها عرفت أن الأمور تطورت لأن الحلافي زعل ولا يرد علي”.