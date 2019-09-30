مشكلة تُعيق خطط أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُنفق أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أموالًا طائلة، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعبين الأجانب والمحليين أصحاب القدرات الجيدة لتحقيق طموحاتها في الموسم.

وفي حال لم يُوفق لاعب مع الفريق، يضطر النادي إلى بيعه ربما بمبلغ أقل من المبلغ المدفوع لشرائه، حيث يُسبب هذا الأمر خسائر مالية لبعض الأندية.

وحول هذا السياق قال الناقد الرياضي عبدالله الفرج: هناك لاعبون في الدوري أعمارهم فوق سن الـ30 لكنهم قدموا من كأس العالم وقادوا فرقهم لإنجازات مثل أمرابط وحمدالله، والأندية تُعاني حقيقة من صعوبة في تسويق اللاعبين.

وعلّق الناقد الرياضي عبدالعزيز اليوسف قائلًا: بعض اللاعبين يأتون بأعمار أكبر مما هي مسجلة في عقودهم وقضية عدم تسويق اللاعبين مشكلة تُعاني منها الأندية.

وقال المحامي والمستشار القانوني فهد بارباع في وقت سابق: إعادة بند اللاعب الاستثماري سوف يُسهل على الأندية التوقيع مع لاعبين جدد لأنه سوف يرفع أي لاعب أجنبي غير مرغوب فيه لقائمة الاستثمار.

وتابع فهد بارباع: بند اللاعب الاستثماري، هو سلاح ذو حدين للأندية لأن اللاعب غير السعودي، فور علمه بتحويله إلى قائمة الاستثمار، سيحتج ضد ناديه للفيفا وسيحصل على قيمة الشرط الجزائي في عقده أو سيحصل على باقي مستحقاته المالية من النادي.

وقيل سابقًا إن الاتحاد السعودي لكرة القدم فكر في إعادة بند اللاعب الاستثماري، والذي يسمح للأندية بتسويق لاعبيها سواء بالبيع أو بالإعارة من أجل التعاقد مع بدلاء أجانب لهم يُفيدون الفريق في المرحلة المقبلة.

عبدالله الفرج:

هناك لاعبين في الدوري أعمارهم فوق الـ30 لكنهم قدموا من كأس العالم.. وقادوا فرقهم لانجازات مثل امرابط وحمدالله.. ونعاني من صعوبة عدم تسويق اللاعبين.#الديوانيه pic.twitter.com/q7wL2zlgp6 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 29, 2019