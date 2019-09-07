مشكلة ثامنة تُهدد نادي #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المشاكل لا تزال تُطارد نادي الاتحاد، الذي يسعى إلى تحقيق الاستقرار الكامل من أجل المنافسة بقوة على الألقاب في الموسم الجاري.

وبعد ظهور مشكلات تتعلق بتسوية مستحقات خمسة لاعبين عن الموسم الماضي، بالإضافة إلى حل قضية تتعلق بشركة خاصة وقضية مستحقات المدرب الكرواتي سلافين بيليتش، ظهرت مشكلة اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو، والذي تم فسخ عقده من قبل طرف واحد وهو إدارة الاتحاد.

وقالت صحيفة nau.ch الألمانية: إن سانوجو سيقوم بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ وذلك بسبب فسخ نادي الاتحاد لعقده من طرف واحد خلال الفترة الأخيرة.

ويذكر أن إدارة نادي الاتحاد كانت قامت بتحويل اللاعب سيكو سانوجو إلى بند الاستثمار من أجل بيعه وتحقيق فائدة مالية منه خلال الفترة المقبلة.

وكان سيكو سانوجو انضم لصفوف نادي الاتحاد في يناير من عام 2019 قادمًا من صفوف فريق يونج بويز السويسري.

وكانت إدارة الاتحاد خلال فترة سابقة نجحت في حل قضايا مالية تتعلق بلاعبين سابقين مثّلوا العميد وهم ”جيمس ترويسي، اللاعب دي سوزا، اللاعب ماركينهو، واللاعب الغاني سولي علي مونتاري، واللاعب يوهاندري”.

بالطبع تُسابق إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، الزمن من أجل تسوية وحل جميع القضايا؛ حتى لا يتأثر الفريق الأول بالسلب خلال المباريات المقبلة.