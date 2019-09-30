مشهد مؤثر .. زميل الفغم يودّعه بالدموع الحارة

مشهد مؤثر .. زميل الفغم يودّعه بالدموع الحارة

2019/09/30
الساعة 2:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض:

وثق مقطع فيديو مشهداً مؤثراً من تشييع جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم (رحمه الله)، يظهر التأثر الواضح لزملائه في الحرس الملكي، وبكاءهم الشديد على رحيله.

وظهر في المقطع العقيد مطلق المالكي؛ يقدم واجب العزاء لوالد اللواء الراحل، إلا أنه لم يستطع أن يمنع نفسه من البكاء، فانهمرت دموعه بحرارة أثناء مصافحته واحتضانه، فيما حاول والد “الفغم”؛ تهدئة روعه والتخفيف عنه بعد فقدانه زميل عمله وصديقه.

وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرّمة، قد صرح في بيان رسمي، بوفاة اللواء عبدالعزيز الفغم؛ الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مساء السبت بطلق ناري غدراً بعد أن تطوّر النقاش بينه وبين آخر في منزل أحد أصدقائه بمحافظة جدة.


هل قرأت هذا ؟
  • لقطات مؤثرة ودموع في وداع حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم
    •
  • عضو الشورى مشعل آل علي : الشهيد الفغم وفي ابن أوفياء
    •
  • تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع اللواء عبدالعزيز الفغم
    •
  • عائض القرني ينعى عبدالعزيز الفغم: عاش حارساً أميناً وبطلاً شجاعاً
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم