مصرع وإصابة 21 شخصاً جراء الإعصار تاباه بكوريا الجنوبية

مصرع وإصابة 21 شخصاً جراء الإعصار تاباه بكوريا الجنوبية

2019/09/23
الساعة 8:47 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

لقي شخص مصرعه وأصيب 21 آخرون جراء الإعصار “تاباه” الذي ضرب مدينة بوسان جنوب شرق كوريا الجنوبية.

ودمر الإعصار منزلاً بمنطقة “جينكو” في بوسان مما أدى إلى مقتل صاحبة المنزل (72 عاماً).

كما شهدت المدينة حالات تكسر ألواح المتاجر والنوافذ وأجهزة التحكم في المرور ومصابيح المرور وتعطلها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء “يونهاب”.

وتم استئناف الرحلات الجوية من مطار كيميه في المدينة منذ الساعة السادسة صباح اليوم بعد أن ألغيت 215 رحلة جوية جراء الرياح القوية.

كما جرى استعادة التيار الكهربائي في 3,256 منزلاً في 10 أحياء في المدينة بالوقت الراهن.


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