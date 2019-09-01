مصر تحدد سعر الدولار الجمركي على أساس يومي

المواطن - القاهرة

تعتزم مصلحة الجمارك المصرية تحديد سعر الدولار الجمركي على أساس يومي، ابتداء من اليوم الاثنين.

وقالت مصلحة الجمارك المصرية، أمس الأحد: إن مصر ستبدأ تحديد سعر الدولار الجمركي على أساس يومي ابتداء من 2 سبتمبر، وذلك بعد أن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

وتم تحديد سعر الدولار الجمركي عند 16.6230 جنيه مقابل الدولار ليوم الاثنين، بحسب نشرة لمصلحة الجمارك.

وكانت مصر قد حددت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا مقابل الدولار للسلع الأساسية، وبسعر متحرك يُعدل على أساس شهري للسلع غير الأساسية، بحسب وكالة رويترز.