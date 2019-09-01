مصير #النصر يتحدد في منتصف أكتوبر

المواطن - محمد سمعه

ينتظر نادي النصر معرفة مصيره حول الحصول على الرخصة الآسيوية في منتصف أكتوبر المقبل، وذلك بعد تصريحات المستشار القانوني خالد أبو راشد حول وجود تهديد يُلاحق النصر قد يمنعه من الحصول على الرخصة الآسيوية.

وكان القانوني خالد أبو راشد، أكد أنه في حال عدم تقديم نادي النصر للتقرير المالي لهيئة الرياضة ومن ثم تقديمه لـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فقد يُمنع النصر من المشاركة الآسيوية.

أكدت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت في وقت سابق بأنها أنهت كافة المتطلبات وذلك من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية، للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ويذكر أن إدارة التراخيص في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، كانت أعلنت أمس السبت عن الانتهاء من فترة تقديم المستندات والتقارير المالية للحصول على الرخصة الآسيوية.

وأضافت إدارة التراخيص أن الطلبات المُقدمة من الأندية ستخضع للتدقيق والمراجعة من قبل لجنة التراخيص خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر الإعلان عن القرارات النهائية حول الأندية الحاصلة على الرخصة في منتصف أكتوبر المقبل.

في السياق ذاته، أعلنت إدارة نادي الهلال اليوم الأحد، برئاسة فهد بن نافل عن إنهاء المتطلبات الأساسية والشروط من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك للحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال آسيا عام 2020.

وحرص مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على تقديم شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بسبب دعم الهيئة لجميع الأندية وللهلال مؤخرًا.