مطالبات بتخصيص موقع للمهرجانات في حفر الباطن

المواطن - فواز الاسلمي - حفرالباطن

طالب عدد من أهالي حفرالباطن الجهات المعنية بإنشاء موقع خاص للاحتفالات الرسمية بالمحافظة بعيداً عن وضعها في منتزهات على الطرق الدولية خاصة بعد الازدحام الشديد الذي شهده مؤخراً موقع احتفالات اليوم الوطني في حديقة الملك سلمان على طريق الكويت الدولي.

وفي حديث لـ “المواطن” طالب مهدي الرشيدي بتغيير موقع الفعاليات لتكون في مبنى خاص للاحتفالات أسوةً بالمناطق الأخرى ونتمنى التنظيم يكون بأعلى مستوى لمنع ازدحام الذي يتكرر في كل مهرجان.

وأضاف ثامر الشمري: نتطلع من المسؤولين وكل من يهمه مصلحة الوطن لوجود مكان مخصص لفعاليات ومهرجانات المحافظة مثل اليوم الوطني وغيره ويكون الموقع بعيد عن الطرق الدولية كي لا تحصل حوادث.

بدورها أشارت المواطنة أمل العنزي إلى أن موقع الاحتفالات مؤخراً على طريق الكويت شهد ازدحام كبير بسبب وقوع المنتزه على طريق دولي ، فيجب أن يكون هناك موقع خاص للفعاليات بالمحافظة بعيداً عن الطرق الدولية فهناك مواقع كثيرة كمثال طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز.

وبين عبدالعزيز المطيري أن المهرجانات غالباً ما تكون على طريق الشمال الدولي أو طريق الكويت الدولي الأمر الذي يسبب عرقلة لحركة السير ويشكل خطراً على زوار المهرجان لافتاً إلى أن هناك مواقع كثيرة بالمحافظة لو تم استثمارها من قبل المسئولين لحلت هذه الإشكالية.