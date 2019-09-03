مطلقة لديها صك إعالة هل يؤثر على دعم حساب المواطن للزوج؟

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن موقف الزوج الذي انفصلت عنه زوجته بالطلاق ولديها صك إعالة لأولادهما.

وتلقت خدمة العملاء سؤالًا من مواطنة قالت فيه: أنا مطلقة وعندي صك إعالة للأبناء، وأودّ التقديم على بنك التنمية هل يتأثر حساب المواطن للزوج (أبو أولادي)؟

وردّ حساب المواطن بالقول: لا يؤثر ذلك على دعم حساب المواطن، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.

وتابع حساب المواطن: ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (هنا).



يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.