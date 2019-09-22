معتز هوساوي يعود للمشاركة مع #الأهلي
خلال مباراة الانتصار الودية

معتز هوساوي يعود للمشاركة مع #الأهلي

2019/09/22
الساعة 8:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

عاد النجم معتز هوساوي للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد فترة طويلة من الغياب؛ بسبب معاناته من الإصابة.

وكشف المدير الفني صالح المحمدي عن تشكيلة الأهلي لمباراة الانتصار الودية على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، وشهدت تواجد معتز هوساوي في القائمة الأساسية، بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من اللعب خلال الفترة الماضية.

وأنهى معتز هوساوي مؤخرًا برنامجه التأهيلي كاملًا، بعدما حرمته الإصابة من اللعب لأكثر من موسم، ومنحه الجهاز الطبي بالنادي الأهلي الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات رسميًا.

وكان معتز هوساوي قد تعرض لوعكة صحية بداية منافسات الموسم الماضي، وخضع لفحوصات طبيب أثبتت معاناته من انسداد في الشريان الرئوي، ليغيب عن النادي الأهلي لأكثر من عام.


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