معدل أعمار لاعبي المنتخب السعودي

المواطن - مروة نبيل

حرص المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد على الاستعانة بلاعبي الخبرة والشباب في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الحالية.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن معدل أعمار اللاعبين في القائمة الحالية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وضم رينارد 5 لاعبين يبلغون من العمر 25 عامًا، وهو نفس عدد اللاعبين أصحاب الـ27 عامًا، واستدعى لاعبًا واحدًا من كل مرحلة عمرية من 34 عامًا، 32 عامًا، 30 عامًا، 29 عامًا، 26 عامًا، 24 عامًا، 21 عامًا و19 عامًا.

وشهدت قائمة المنتخب السعودي الأول الحالية، تواجد لاعبين من المراحل العمرية التالية؛ 28 عامًا، 23 عامًا، 22 عامًا و20 عامًا.

ويخوض الأخضر معسكرًا إعداديًّا في الدمام حتى التاسع من سبتمبر الجاري، وسيلعب خلاله مباراة ودية ضد المنتخب المالي الأول لكرة القدم، في الخامس من الشهر ذاته.

ويواجه المنتخب السعودي الأول نظيره اليمني، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على استاد البحرين الدولي في أولى مباريات الأخضر بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.