معلمة تدفع ثمن صيانة مكيفات فصلها.. وتعليم حفر الباطن: تصرفت دون إذن

المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

نفذت معلمة في إحدى مدارس البنات بمحافظة حفر الباطن، عملية صيانة لمكيفات فصلها بعد أن تعطلت واشتدت الحرارة على طالباتها في المرحلة الابتدائية، لتستدعي إحدى شركات الصيانة بالمحافظة على حسابها الخاص.

وتواصلت “المواطن” مع المتحدث الرسمي لإدارة تعليم حفر الباطن إبراهيم السليمان، وقال إن المعلمة بادرت -حسب إفادة قائدة المدرسة- بإصلاح التكييف كما ذكرت القائدة أن “الزملاء في التشغيل والصيانة متجاوبون في البلاغات حينما تصلهم، وستتكفل المدرسة بإعادة المبالغ بعد استلام الفاتورة، مقدمًا الشكر للزميلة على مبادرتها إلا أنه شدد على ضرورة التنسيق مع المدرسة وعدم التصرف بدون أخذ الإذن.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم أعلنت في بداية العام الدراسي أنها أنهت تغطية 13,656 مبنى مدرسيًا بعقود صيانة المكيفات بقيمة إجمالية بلغت 330 مليون ريال، إلى جانب توزيع ميزانيات تشغيلية لمديري المدارس غير المغطاة بعقود صيانة للاستفادة منها في صيانة المكيفات.