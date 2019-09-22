معهد العاصمة النموذجي يستضيف المؤتمر العلمي الثالث عشر

المواطن - الرياض

استضاف المعهد صباح اليوم الخميس ٢٠ محرم ١٤٤١هـ المؤتمر العلمي الثالث عشر الذي نظمه قسم النشاط العلمي بتعليم الرياض بحضور رئيس ومشرفي قسم النشاط العلمي ورواد النشاط.

يهدف المؤتمر إلى تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلاب وإثراء الجانب المعرفي لديهم، وسيساهم رائد النشاط في تنفيذ البرنامج في مدرسته والموجه للمرحلة الابتدائية العليا ولطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية وستكون التصفيات النهائية في شهر ربيع الثاني بتعليم صبيا .

وتم خلال المؤتمر الذي عُقد في قاعة الشيخ عثمان الصالح ‏ تقديم عدة أوراق عمل وبحوث لبعض المختصين في مجال الإبداع العلمي وكذلك نماذج من الميدان التربوي.