مفقود الرياض عايض القحطاني يكمل يومه الـ76

المواطن - الرياض

بالرغم من مرور 76 يوماً على غياب مفقود الرياض عايض القحطاني إلا أن أسرته لم تفقد الأمل في العثور عليه.

ولا يزال وسم “مفقود الرياض عايض القحطاني” يتصدر الترند السعودي ما بين الفينة والأخرى أملاً في الوصول إلى معلومة تقود إلى تحديد مصيره.

وفقد القحطاني في 18 من شهر شوال الماضي، فيما لا تزال المناشدات والدعوات بالعثور عليه تتواصل.

وعبر الوسم قال عبدالرحمن الحارثي إن حالة أم مفقود الرياض صعبة جداً، حاثاً على التوسع في نشر صورته أملاً في العثور عليه.

وتابع الحارثي: “فزعتكم يا أهل الخير .. ساعدونا في النشر يمكن نلاقيه وضع أمه صعب جداً همتكم يا شعب الفزعة ولو بدعوة”

وتشير المعلومات المتوفرة حول القحطاني إلى أنه يعاني مرض الصرع، وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة- جنوبي الرياض منذ ستة أشهر ولا يحمل جوالاً ولا يمتلك مركبة.