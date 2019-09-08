مقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة تابعًا لميليشيا الحوثي في صعدة

مقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة تابعًا لميليشيا الحوثي في صعدة

2019/09/08
الساعة 11:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مخزنًا للسلاح الخفيف والمتوسط والذخيرة تابعًا للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة “بني معين” بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وكثفت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مديرية رازح غرب صعدة نتج عنها تدمير آليات للانقلابيين في جبل الأذناب الإستراتيجي بالمديرية ذاتها.
كما أسفرت الغارات وفقا لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية.


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