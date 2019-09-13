مقتل عامل نظافة مصري بسبب خلاف على جمع القمامة

المواطن - متابعة

لقى عامل نظافة مصري مصرعه في مشاجرة مع آخرين بسبب الخلاف على أولوية جمع القمامة، وجرى نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبحسب مصادر محلية مصرية تلقى مدير أمن القليوبية، شمال مصر، إخطارًا من مستشفى ناصر العام بوصول “أيمن ا.م” 38 عامًا، عامل جمع قمامة مصاب بجرح طعني وتوفي عقب وصوله للمستشفى، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات، أنه حال تواجد المجني عليه بناحية سكنه بجوار مقهى بهتيم دائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين “علي م ا” عامل جمع قمامة بسبب الخلاف علي أولوية جمع القمامة، تدخل على إثرها “وصفي ش” عاطل لمناصرة الأخير، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على المجني عليه، بسلاح أبيض مطواة محدثًا إصابته التي أودت بحياته وفرا هاربين وأسفرت جهود الأمن عن ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بمضمون ما أسفر عنه الفحص.

وبعد الملاحقات الأمنية للمتهم الهارب تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الهارب، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن مطواة وتم التحفظ عليها، تحرر عن تلك الإجراءات محضرًا ملحقًا بالمحضر الأصلي والعرض على النيابة العامة.