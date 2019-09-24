مقتل 6 من عناصر الإخوان بتبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية

مقتل 6 من عناصر الإخوان بتبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية

2019/09/24
الساعة 2:48 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 6 من عناصر الإخوان بتبادل لإطلاق النار مع الشرطة في مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة.

وقالت الداخلية إن خلية الإخوان في مدينة 6 أكتوبر التي تم تصفيتها كانت تعد لشن عمليات إرهابية.


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