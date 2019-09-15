مكاسب بالجملة لـ البارشا في مباراة برشلونة ضد فالنسيا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة برشلونة ضد فالنسيا بالأمس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني بفوز فريق البارشا بخماسية مقابل هدفين في مباراة أُقيمت على ملعب الكامب نو معقل نادي برشلونة.

وشهد الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد فالنسيا تالقًا كبيرًا من قبل اللاعب الغيني أنسو فاتي الذي أحرز الهدف الأول للبارشا في المباراة بالدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وأصبح اللاعب أنسو فاتي صاحب الـ16 عامًا أصغر لاعب ناشئ يُسجل هدفين في الدوري الإسباني بعدما أحرز هدفين بواقع هدف في شباك كل من أوساسونا وفالنسيا.

كما يُعد اللاعب أنسو فاتي أصغر لاعب يُشارك في تشكيلة برشلونة في مباراة بالدوري الإسباني بعد أن تواجد في لقاء برشلونة ضد فالنسيا متفوقًا على اللاعب مارك مونيسا الذي كان أصغر لاعب يشارك في التشكيلة الأساسية لـ برشلونة في عام 2009.

وشهدت مباراة برشلونة ضد فالنسيا تألقًا كبيرًا من قبل اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز الذي نجح في إحراز هدفين للبارشا بعد أن غاب مؤخرًا بسبب الإصابة في شباك الحارس الهولندي ياسبر سيليسين.

ويذكر أن اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه تألق ونجح في إحراز هدف جميل في مباراة برشلونة ضد فالنسيا، مستغلًا خطأ قاتلًا من الحارس ياسبر سيليسين.

وبعد الفوز في مباراة برشلونة ضد فالنسيا، أعرب المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارشا عن سعادته بالفوز مضيفًا أن الفريق الكتالوني سيركز على الفوز على نادي بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن البارشا يستعد لمواجهة فريق بوروسيا دورتموند بعد غد الثلاثاء في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي بعد الفوز في لقاء برشلونة ضد فالنسيا.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تابع مباراة برشلونة ضد فالنسيا بالأمس من مدرجات ملعب الكامب نو مع الحارس البرازيلي نيتو حارس برشلونة.