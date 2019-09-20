مكافأة كبيرة لـ #العدالة بعد الفوز على أبها

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي العدالة من الفوز على أبها، اليوم، بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتسبب جمهور العدالة في حصول الفريق على مليون ريال من قبل الهيئة العامة للرياضة للمرة الثانية في الموسم الحالي، وذلك بعد حضور جماهيري في مباراة أبها تخطى الـ12 ألف متفرج في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

ونجح العدالة في افتتاح النتيجة عبر اللاعب أليو سيسيه في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة الثلاثين تمكن نادي أبها من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب صالح آل عباس.

وفي الشوط الثاني، تمكن نادي العدالة من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب تشارلز أندريا في الدقيقة الثامنة والأربعين.

وانتهى اللقاء بفوز العدالة بثنائية مقابل هدف، ليُصبح رصيد العدالة 7 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أبها عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.