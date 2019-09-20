مكاني تعلن بيع 35 ألف تذكرة لمباراة الاتحاد والهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلنت منصة مكاني المخصصة لبيع تذاكر المباريات، اليوم الجمعة، عن عدد التذاكر المباعة لمباراة الاتحاد والهلال المقبلة.

وكشفت مكاني عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن بيع 35 ألف تذكرة لمباراة الاتحاد والهلال المرتقبة، وذلك بعد أقل من يومين على طرح التذاكر عبر موقعها الإلكتروني.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم السبت، مباراة الاتحاد والهلال ضمن منافسات جولة “همة حتى القمة” في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق الفوز على الهلال؛ لتعويض هزيمته أمامه في دوري أبطال آسيا 2019، وتوديع البطولة من الدور ربع النهائي.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تفوقه على الاتحاد، وتكرار فوزه مجددًا، للحفاظ على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، فيما يقع الاتحاد في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط، ولكنه يمتلك مباراة مؤجلة.