مكاني تكشف أسعار تذاكر مباراة الأهلي والنصر في الملعب

المواطن - مروة نبيل

كشفت منصة مكاني، اليوم الأربعاء، عن أسعار تذاكر مباراة الأهلي والنصر عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وفي الملعب يوم المواجهة المرتقبة.

تذاكر مباراة الأهلي والنصر

وأوضح حساب مكاني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسعار تذاكر مباراة الأهلي والنصر على موقعها، وجاءت كالتالي؛ 25 ريالًا الموحدة، 100 ريال الممتازة، 300 ريال المنصة الفضية، و500 ريال المنصة الذهبية.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الأهلي والنصر في الملعب، كالتالي؛ 35 ريالًا الموحدة، 200 ريال الممتازة، و400 ريال المنصة الفضية، فيما وصل سعر المنصة الذهبية إلى 600 ريال.

وكانت منصة مكاني قد طرحت تذاكر مباراة الأهلي والنصر يوم الأحد الماضي، ولكنها لم تشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تم بيع 9 آلاف تذكرة فقط حتى الآن.

الأهلي والنصر

ويلعب الأهلي والنصر على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الراقي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز في مباراة الأهلي والنصر المقبلة، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في حصد الثلاث نقاط ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن العالمي صاحب المركز الخامس، وذلك قبل مباراة الأهلي والنصر المقبلة.