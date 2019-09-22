مكاني يطرح تذاكر مباراة الأهلي والنصر اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت منصة مكاني، المخصصة لبيع التذاكر، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن بدء بيع تذاكر مباراة الأهلي والنصر المقبلة، مساء اليوم الأحد.

ويلعب الأهلي والنصر على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الراقي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز في مباراة الأهلي والنصر المقبلة، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في حصد الثلاث نقاط ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن العالمي صاحب المركز الخامس، وذلك قبل مباراة الأهلي والنصر المقبلة.