مكسب رئيسي لـ رينارد رغم التعادل

المواطن - محمد سمعه

خاض الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، مباراته الأولى كمدرب للأخضر أمس الخميس ضد منتخب مالي، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعلى الرغم من عشوائية الأداء وعدم رضا فئات عريضة من جماهير الأخضر على الأداء، لكن المدرب رينارد تمكن من الحصول على مكسب مهم له في هذه المواجهة.

في هذا الشأن علّق سعد الحارثي لاعب النصر والمنتخب السعودي سابقًا فقال: “أهم مكاسب “هيرفي رينارد” اليوم هو وقوفه على مدى استيعاب لاعبي المنتخب.. وجاهزيتهم وتنفيذهم للتعليمات”.

كذلك ظهر بعض من اللاعبين بصورة جيدة في مباراة المنتخب السعودي ومالي وهم سعود عبدالحميد وعبدالله الحمدان وعبدالرحمن الدوسري وخالد السميري.

سيُركز رينارد قبل مواجهة اليمن، على تصحيح أخطاء مباراة مالي، والتي تمثلت في ترك المساحات للمنتخب الإفريقي الذي نجح في استغلالها فسجل الهدف الأول في شباك عبدالله المعيوف وكان قريبًا من توسيع الفارق في الشوط الأول.

اتجهت الجماهير للتعليق على أداء الأخضر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” حيث قال مقيم المدربين: “المنتخب السعودي يعود لوضعه الطبيعي مع هيرفي رينارد، وهو اللعب العشوائي وإرجاع الكرة للخلف عند الضغط، هذا مستوى لاعبي الأخضر بعد رحيل الداهية بيتزي”.

أما أبو ضاري بطل الدوري الـ17 فقال: “نشتاق لـ مارفيك”.

وقال حميدان بعد التعادل مع مالي: “مستوى هزيل وسيئ واختيار اللاعبين أسوأ، الميزة الوحيدة فقط هو وجود المهاجم الحمدان، كنو والدوسري رغم سوء مستواهم لعبوا المباراة كاملة تقريبًا؟ لماذا؟ أين نواف العابد أفضل لاعب سعودي؟

وأتت مباراة مالي، في ظل استعداد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب اليمن يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

سعد الحارثي:

أهم مكاسب "هيرفي رونار" اليوم هو وقوفه على مدى استيعاب لاعبين المنتخب.. وجاهزيتهم وتنفيذهم للتعليمات#السعودية_مالي pic.twitter.com/9THbpFP9LQ — KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 5, 2019