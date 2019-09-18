ملتقى لقاءات جدة يُطلع الطلاب والطالبات على مهن المستقبل
لمساعدتهم في اختيار تخصصاتهم الدراسية

ملتقى لقاءات جدة يُطلع الطلاب والطالبات على مهن المستقبل

2019/09/18
الساعة 4:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

أطلع ملتقى لقاءات جدة زواره من الطلاب والطالبات على مهن المستقبل، لمساعدتهم في اختيار تخصصاتهم المستقبلية، وخصص الملتقى جناحًا يمر من خلاله الزائر على شاشات إلكترونية، تستخدمها فيها تقنيات ذكية، تشرح للزائر أبرز تخصصات وظائف المستقبل، والفرص الوظيفية الواعدة في قطاعات الأعمال، وإرشادات حول الالتحاق بهذه التخصصات.

ويأخذ الجناح الزوار في رحلة للتعرف على تخصصات الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء وتحليل أمن المعلومات والبيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والتجارة الرقمية.

وشهد الجناح إقبالًا من الطلاب والطالبات، للتعرف على تلك المهن، حيث يأتي الجناح ضمن المسار المخصص للطلاب والطالبات في الملتقى، ويقدم المسار عددًا من الخدمات من بينها، الإرشاد المهني للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، لتوجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، كما يتم إجراء اختبارات متخصصة تساعدهم في التعرف على ميولهم الوظيفية ومكامن الإبداع لديهم.

يُشار إلى أن ملتقى لقاءات جدة 2019، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وانطلقت أعماله أمس (الاثنين) لـ 3 أيام، يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، والمستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية المصاحبة للملتقى.


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