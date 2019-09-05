ملعب الأمير محمد بن فهد جاهز لمباراة السعودية ضد مالي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن جاهزية ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، لاستضافة مباراة السعودية ضد مالي الودية اليوم.

السعودية ضد مالي

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لملعب الأمير محمد بن فهد، وظهرت أرضية الاستاد بشكل مميز للغاية قبل مباراة السعودية ضد مالي الودية.

وتلعب السعودية ضد مالي اليوم، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي في الدمام حتى التاسع من سبتمبر الجاري، ضمن استعدادات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لخوض أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وتُعد مباراة السعودية ضد مالي اليوم، هي أول مواجهة يخوضها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه الجديد، الفرنسي هيرفي رينارد، الذي يطمح في ظهور الأخضر بشكل مميز؛ يُرضي الجماهير قبل اللقاءات الرسمي.

ويواجه المنتخب السعودي الأول نظيره اليمني، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على استاد البحرين الدولي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.