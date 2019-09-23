ملعب الجوهرة يتزين باللون الأخضر
بشعار همة حتى القمة

ملعب الجوهرة يتزين باللون الأخضر

2019/09/24
الساعة 1:22 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تزين إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، باللون الأخضر بمناسبة احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ89.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لملعب الجوهرة المشعة وهو يتزين باللون الأخضر ومكتوب عليه شعار همة حتى القمة.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أطلقت شعار “همة حتى القمة”، على الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تزامنًا مع احتفالات السعودية باليوم الوطني الـ89.

وحرصت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على تنظيم فعاليات متنوعة شهدت تواجد العائلات والأطفال للاحتفال باليوم الوطني الـ89، كما هنأ عبر حساباتها الرسمية على “تويتر”، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.


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