ملعب #الهلال الأقرب لاستضافة السوبر الإيطالي

ملعب #الهلال الأقرب لاستضافة السوبر الإيطالي

2019/09/26
الساعة 12:32 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير صحافية، أن ملعب جامعة الملك سعود معقل نادي الهلال في الرياض الأقرب لاستضافة مباراة السوبر الإيطالي بين ناديي يوفنتوس ولاتسيو يوم 22 أو 23 ديسمبر المقبل.

وأوضح لويجي دي سيريفو، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي، في شهر يوليو الماضي، أن المملكة العربية السعودية ستستضيف مباراة السوبر الإيطالي للموسم الثاني على التوالي بين ناديي يوفنتوس ولاتسيو.

وقال لويجي دي سيريفو في تصريحات نقلها راديو 24 الإيطالي: لدينا عقد مع الجانب السعودي لاستضافة المملكة لثلاث نسخ من بطولة كأس السوبر الإيطالي ونسخة واحدة أُقيمت في مدينة جدة.

وأضاف لويجي دي سيريفو: نحن نحترم عقودنا مع الجانب السعودي، ونريد إقامة الثلاث نسخ من السوبر الإيطالي في المملكة كما كان الاتفاق.

وفي إبريل الماضي، كان نادي ميلان واجه فريق يوفنتوس على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، وانتهت المباراة بفوز فريق يوفنتوس بهدف دون رد على الروسونيري أحرزه اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.


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