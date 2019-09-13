ملعب مدينة الأمير سلطان جاهز لاستقبال تقنية الـVAR

المواطن - مروة نبيل

اعتمد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “IFAB”، ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبدء في تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، وذلك اعتبارًا من الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، مساء اليوم الجمعة، أولى مبارياته هذا الموسم عندما يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نظيره الاتحاد.

وجاء الاعتماد الدولي بعدما استوفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاشتراطات المطلوبة لاعتماد تقنية الفيديو الـVAR في الملعب.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أقر تطوير عمل تطبيق تقنية الـVAR هذا الموسم بزيادة عدد الكاميرات من 8 إلى 12 كاميرا كحد أدنى في المباراة الواحدة، كما اعتمد استخدام تقنية Crosshair المتقدمة لرصد حالات التسلل الدقيقة.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام لاتحاد الكرة، إبراهيم القاسم عن شكره وتقديره لهيئة الرياضة على الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة في سبيل تطبيق تقنية الفيديو المساعد على كافة الملاعب التي تستضيف مباريات دوري المحترفين.