مليون متابع للجوازات على تويتر: ثقتكم محل فخر واعتزاز

مليون متابع للجوازات على تويتر: ثقتكم محل فخر واعتزاز

2019/09/01
الساعة 10:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

حقق الحساب الرسمي للجوازات السعودية مليون متابع عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”.

ووجهت الجوازات رسالة شكر وتقدير إلى متابعيها وقالت: ثقتكم محل فخر واعتزاز لكافة منسوبي ومنسوبات الجوزات، وهدفنا أن نقدم خدماتنا وفق أعلى معايير الجودة في كافة قنوات التواصل معكم.

وختمت الجوازات بقولها: خدمتكم شرف نعتز به.

ويقدم حساب الجوازات على تويتر أحدث الأخبار والفعاليات والتوضيحات الخاصة بالمديرية؛ بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين وتقديم المعلومات والإجابة عن التساؤلات بشكل مبسط وسريع، حيث يستقبل الحساب مئات الاستفسارات يومًا.

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم