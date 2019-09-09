مناورة تُجهز الأخضر لمباراة السعودية واليمن

المواطن - مروة نبيل

اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمباراة السعودية واليمن ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وخاض الأخضر حصته التدريبية على إستاد البحرين الوطني تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، والتي بدأت بتمارين الإحماء ثم تدريبات تكتيكية.

وقسم رينارد لاعبي الأخضر إلى مجموعتين، ليجري مناورة على كامل مساحة الملعب، قبل أن يختتم المران بالكرات الثابتة استعدادًا لمباراة السعودية واليمن المرتقبة.

السعودية واليمن:

وتلعب السعودية واليمن على إستاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتُعد مباراة السعودية واليمن هي المواجهة الرسمية الأولى التي يخوضها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد.

واستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمباراة السعودية واليمن المرتقبة، بمواجهة مالي وديًّا قبل بضعة أيام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.